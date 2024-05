Amici 23 - Gaia De Martino presente alla tappa a Napoli dell' instore tour di Mida | la reazione dei fan

Tra le tante coppie nate quest’anno all’interno della scuola di Amici, quella che più ha appassionato i fan, ma ha fatto anche discutere è sicuramente quella formata dalla ballerina Gaia De Martino e dal cantante Mida. I due sin da subito si sono mostrati molto complici e affiatati e questa loro intesa ben presto si è trasformata in qualcosa di più di una semplice amicizia, nonostante inizialmente la ballerina avesse mostrato un po’ di timore nel lasciarsi andare al sentimento per il cantante, anche in virtù del fatto che per lei si trattava del suo primo amore.

isaechia