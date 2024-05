Amatori Festa grande a Ponsacco - il Talea è promosso Lancio di peluche e camioncino scoperto in tour

(Di domenica 26 maggio 2024) Musica, calcio, divertimento e solidarietà.ieri pomeriggio allo stadio Comunale didove ilcalcio ha giocato la sua ultima partita del campionatoale. Una partita storica dato che ha sancito la fine di un campionato subito trionfale per i ragazzi di mister David Pratelli. Al primo anno dalla costituzione della squadra, i rossoblù hanno vinto il campionato, la Terza categoria Uisp, accedendo di diritto alla Seconda categoria. Ma della gara disputata ieri nello stadio, contro la Bellaria, non è stato tanto il risultato (4-0 per la cronaca) a prendere la scena quanto lainiziata prima e proseguita dopo la partita. Prima della gara infatti gli spettatori presenti sugli spalti, ai quali era stato chiesto di portare un proprioo un giocattolo, hanno tirato orsacchiotti e giochi in campo. A raccoglierli c’era Grisù, che adesso li porterà in dono nelle case di riposo, orfanotrofi, ospedali e direttamente nelle case degli ammalati che visita giornalmente.

Reggio Emilia, 25 maggio 2024 – Una babele di accenti, dialetti e lingue. Un popolo di ogni età e provenienza uniti dalla passione per gli Ac/Dc. In oltre centomila alla Rcf Arena di Reggio Emilia per l’unica data italiana del tour europeo ‘Power Up’, un momento storico per la città e perfino un punto di svolta per la Rcf Arena, che con questo concerto entra di diritto nel ghota dei palchi più grandi e importanti del continente. ilrestodelcarlino

Una serata entusiasmante per i 50 anni di fondazione della Telecavocolor- TVP: si sono ritrovati giornalisti, tecnici, annunciatrici, registi di quella che fu la prima vera televisione libera italiana. Un’emittente nata per la lungimiranza di Ciabattoni, Valeri e Socillo, su imput di Alfredo Giammarini, con il coordinamento di Elvio Merli e il capo tecnico Pietro Pilota, ma che poi è diventata la più vista e professionale della tv privata. ilrestodelcarlino

