Altro che conferma - terremoto in campionato | è stato esonerato un Top

(Di domenica 26 maggio 2024)chein: la decisione del presidente ha sorpreso tutti. E c’è già il nome del sostituto. Terminerà ufficialmente oggi la sua esperienza come allenatore di uno dei club più titolati a livello mondiale. In panchina, nella sfida contro il Siviglia valida per l’ultima giornata di, ci sarà ancora lui. Ma l’esonero, ad ogni modo, ègià deciso. Stiamo parlando di Xavi e del Barcellona, una storia d’amore che si è conclusa nel peggiore dei modi. Lo stadio del Barcellona – IlVeggente.it (Ansa)Venerdì scorso, infatti, il club catalano attraverso una nota ufficiale ha comunicato che l’ex centrocampista non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra del Barcellona nella prossima stagione.

Fiorello, con Biggio, Casciari e tutto il cast, celebra l'arrivo della primavera con le notizie del giorno, la consueta ironia e la musica di Rose Villain nella puntata di Viva Rai2! di oggi 21 marzo. Partendo dallo scandalo in Puglia, lo showman commenta: "Ecco il titolo 'La città dei quattordici clan e quel tesoro da un miliardo'. liberoquotidiano

Inviato a Roma C'è una prima, e sommaria, stima per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e delle reti infrastrutturali: circa 500 milioni. Ma ne serviranno altri, ed il governo. ilmattino

Stretto di Messina: la faglia del terremoto del 1908 è attiva con spostamenti misurabili con i satelliti - Stretto di Messina: la faglia del terremoto del 1908 è attiva con spostamenti misurabili con i satelliti - Il settore a Nord si solleva, quello a Sud si abbassa di 1,5 millimetri all'anno. Nuove incertezze sul Ponte ... corriere

Terremoto Napoli e Campi Flegrei, primi fondi del governo per scuole, strade e abitazioni - terremoto Napoli e Campi Flegrei, primi fondi del governo per scuole, strade e abitazioni - I sindaci escono dicendosi tutto sommato soddisfatti. Dal vertice al Roma, infatti, sono arrivate le rassicurazioni del ministro Nello Musumeci che attendevano: verranno apposte le risorse per ... ilmattino

Abbattimento di Palazzo Paltrinieri, tutti assolti a 12 anni dal terremoto - Abbattimento di Palazzo Paltrinieri, tutti assolti a 12 anni dal terremoto - Il Tar, all’epoca dei fatti riconobbe come lo stabile, costruito nel 1912, non presentasse danni così gravi da essere abbattuto. Secondo i giudici di primo e secondo grado, però, gli imputati non sono ... ilrestodelcarlino