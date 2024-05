Almeno 670 morti per una frana in Papua Nuova Guinea | Interi villaggi sepolti da fango e detriti

(Di domenica 26 maggio 2024) Una massicciaha raso al suolo diversinella provincia di Enga, in, causando la morte di670 persone, secondo quanto riferito da un funzionario delle Nazioni Unite all’agenzia AFP. Serhan Aktoprak, dell’agenzia ONU per l’immigrazione con sede a Port Moresby, ha dichiarato che si stima che circa 150 case siano state sepolte dalla. La tragedia si è verificata nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, a seguito di forti piogge che hanno colpito la zona nelle ultime settimane. Ile ihanno travoltosei, distruggendo bestiame, raccolti e fonti di acqua pulita. Le operazioni di soccorso sono rese difficili dal terreno accidentato e dai danni alle strade principali, con alcune aree raggiungibili solo in elicottero. L’ufficio del coordinatore residente delle Nazioni Unite inha confermato il recupero di quattro corpi e l’assistenza medica fornita ai sopravvissuti, tra cui bambini.

(Adnkronos) – Tanti i disagi sulla linea Foggia-Caserta per una frana sui binari, dovuto al maltempo. Dal 12 marzo la circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino. Sono ancora in corso l'intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione. webmagazine24

Civiglio, le foto dopo la frana. Rapinese: “Il Comune non c’entra una mazza”. Venditto: “Noi abbandonati” - Civiglio, le foto dopo la frana. Rapinese: “Il Comune non c’entra una mazza”. Venditto: “Noi abbandonati” - “Isolati e abbandonati sempre, non solo per la strada chiusa”. E’ un fiume in piena Francesco Venditto, residente a Civiglio e già presidente della vecchia Circoscrizione. Lo stop all’unico collegamen ... comozero

