All' U-Power Stadium in 10mila per il Concertozzo di Elio e le storie tese MonzAut - Nico Acampora | Aria di speranza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 26 maggio 2024) Monza – Una domenica di passione all'U-, e questa volta non per una partita del Monza Calcio, ma per un grande evento di due giorni che da ieri sta animando la città nel segno della partecipazione e dell'inclusione. In corso sul grande palco allestito sul campo del principale stadio cittadino si stanno esibendo 10 band emergenti per il "Concertozzino", prodromo al "" die ledi stasera alle 21, secondo capitolo della rassegna pensata da, fondatore di PizzAut, per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e promuovere l’idea di una comunità più inclusiva. "Un successo straordinario quello di ieri con- commenta soddisfatto-.