All’ex Caterpillar è ripresa la produzione

(Di domenica 26 maggio 2024) Chiusura della sede TeamSystem a Fontedamo, prosegue il braccio di ferro tra azienda e sindacati. Nessuna apertura sull’allestimento di una sede di coworking anche a Jesi da aggiungere a quelle di Fabriano e Ancona. Dall’incontro di venerdì sono arrivate solo piccole aperture su un maggiore utilizzo dello smartworking, un 20% in più, per i 300 dipendenti che saranno trasferiti a Pesaro. Nessuna novità su agevolazioni per il trasporto a Pesaro. Ma intanto c’è anche una buona notizia sul fronte delle aziende del territorio: è partita laalla Imt (ex). In via Roncaglia sono state issate le bandiere, dell’azienda, dell’Europa e dell’Italia e venerdì hanno varcato i cancelli i primi dieci operai, diversi dei quali erano a Teramo per la formazione. E’ partita davvero ladi pezzi Lamborghini attesa da tempo. Venerdì il primo turno ha lavorato dalle 8 alle 14 e il secondo dalle 14 alle 22.