(Di domenica 26 maggio 2024)«Se sentitedipende dai farmaci che prendo: non potendo piùsul mioadessoconl?» In questo modo, un.

ASCOLI «Se sentite qualche nota fuori posto dipende dai farmaci che prendo: non potendo più contare sul mio corpo adesso suonerò con tutta l?anima» In questo modo, un. corriereadriatico

La lunga estate dell’Ascoli. Cessione, verso la ripresa del dialogo - La lunga estate dell’ascoli. Cessione, verso la ripresa del dialogo - La corsa contro il tempo continua e le difficoltà restano. A poco più di una settimana dalla scadenza dei termini per l’iscrizione al prossimo campionato di C, l’ascoli di Pulcinelli prova ad aggrappa ... ilrestodelcarlino

Francesca Vagnoni (Fondazione Libero Bizzarri): «Studio e il cinema le grandi passioni» - Francesca Vagnoni (Fondazione Libero Bizzarri): «Studio e il cinema le grandi passioni» - qualche volta papà ci portava anche al cinema sia al Pomponi ... e con la mia Chrysler blu elettrico insieme ad alcuni miei compagni di classe andammo ad ascoli, quante risate. Immancabili poi le ... corriereadriatico

Allevi nella sua Ascoli: «Perdonate qualche nota fuori posto, non posso contare sul mio corpo ma suonerò con tutta la mia anima» - Allevi nella sua ascoli: «Perdonate qualche nota fuori posto, non posso contare sul mio corpo ma suonerò con tutta la mia anima» - ascoli «Se sentite qualche nota fuori posto dipende dai farmaci che prendo: non potendo più contare sul mio corpo adesso suonerò con tutta l’anima» In questo modo, ... corriereadriatico