(Di domenica 26 maggio 2024) Milano, 26 maggio 2024 – Corn flakes potenzialmente pericolosi per la salute dei vostri denti e addirittura potrebbe provocare ildi chi li mangia . Per questo motivo il ministero della Salute ha ritirato dagli scalfali di supermercati e negozi i Kellogg's corn flakes Cocoa. Le confezioni richiamate sono da 330 grammi, hanno scadenza il 2 marzo 2025 e sono prodotte nello stabilimento di Manchester in Gran Bretagna. Ministero Il ministero della Salute sul suo sito ha così motivato il richiamo: "Una piccola percentuale di confezioni di questopotrebbe contenere grumi duri di, che non si ammorbidiscono se consumati con il latte. Ciò significa che c'è un bassoche questi grumi duri possono potenzialmente causare danni ai denti odi. Kellogg’s Il produttore invita i clienti a “controllare la dispensa e a smaltire eventuali confezioni di Kellogg's corn flakes Cocoa a contattare il servizio consumatori attraverso il sito https://www.

Allerta alimentare, cereali ritirati dal commercio per rischio di soffocamento: Controllate la marca e prodotto - Allerta alimentare, cereali ritirati dal commercio per rischio di soffocamento: Controllate la marca e prodotto - “Potrebbe contenere grumi duri di cereali che non si ammorbidiscono se consumati con il latte che possono potenzialmente causare danni ai denti o rischio di soffocamento” ... ilgiorno

I cereali ritirati dai supermercati per rischio soffocamento - I cereali ritirati dai supermercati per rischio soffocamento - Alcuni cereali sono stati ritirati dai supermercati italiani per "rischio soffocamento". È questa la motivazione che ha portato il ministero della salute a togliere dagli scaffali una partita di ... milanotoday

I più famosi prodotti per la colazione banditi dal mercato: "Rischio soffocamento elevato, non vanno mangiati" - I più famosi prodotti per la colazione banditi dal mercato: "Rischio soffocamento elevato, non vanno mangiati" - Prodotti ritirati dal mercato, il rischio è troppo alto. Marchi più che mai noti coinvolti in una situazione pericolosa per i consumatori. Dinamiche sempre più compromettenti per noti marchi del setto ... informazione