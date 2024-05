Allenatore Napoli - telefonata inaspettata tra Gasperini e De Laurentiis | la rivelazione

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 26 maggio 2024) Gian Pierocontinua ad essere nel mirino del. Svelata la volontà del tecnico in vista dei prossimi anni. Ilè alla ricerca di un nuovoin vista della prossima stagione. Aurelio Deha iniziato il proprio casting da diverse settimane, visto l’addio scontato di Francesco Calzona. Quest’ultimo, non è riuscito ad invertire la rotta dopo le parentesi deludenti targate Garcia e Mazzarri. Infatti, nella stagione in corso, il club ha optato per ben tre allenatori diversi destabilizzando così il gruppo. In vista della nuova annata non sono ammessi errori del genere che potrebbe compromettere il futuro. Negli ultimi giorni, sono circolati diversi nomi, ma in realtà Aurelio Deha le idee più chiare del previsto. Oltre ad Antonio Conte, sulla lista dei desideri del patron c’è anche Gian Piero. Quest’ultimo, è reduce dall’incredibile vittoria in finale di Europa League con la sua Atalanta, la quale ha sconfitto per 3-0 “l’imbattibile” Bayer Leverkusen.