Allenatore Milan - Fonseca al traguardo | contratto e dettagli Tifosi e mercato…

Fabio Ravezzani, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al nuovo allenatore del Milan e di quello del Liverpool. pianetamilan

Su Il Giornale, questa mattina Franco Ordine ha analizzato le differenze tra Fonseca e Lopetegui per il nuovo allenatore del Milan. pianetamilan

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Diavolo, ha detto la sua riguardo Fonseca, che presto potrebbe andare al Milan. Un ricordo su Berlusconi. pianetamilan

PIOLI: "TONALI IL CALCIATORE CHE MI HA DATO PIù SODDISFAZIONI" - PIOLI: "TONALI IL CALCIATORE CHE MI HA DATO PIù SODDISFAZIONI" - Quale calciatore ti ha dato più soddisfazione al milan Ha provato a rispondere a questa domanda Stefano Pioli, ormai virtualmente ex allenatore ... sportmediaset.mediaset

L'allenatore sta per chiudere col Lilla, rossoneri decisi a ripartire con lui. Anche se la scelta agita i tifosi rossoneri - L'allenatore sta per chiudere col Lilla, rossoneri decisi a ripartire con lui. Anche se la scelta agita i tifosi rossoneri - L'allenatore sta per chiudere col Lilla, rossoneri decisi a ripartire con lui. Anche se la scelta agita i tifosi rossoneri ... gazzetta

Voi forti solo ad agosto | Roma stuzzicata e scippata da Furlani: il bomber va al Milan - Voi forti solo ad agosto | Roma stuzzicata e scippata da Furlani: il bomber va al milan - Testa a testa tra Roma e milan per un centravanti dai grandi numeri, il bomber sceglie i rossoneri, Furlani pronto per affondare il colpo ... dotsport