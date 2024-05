Allenatore Milan - ecco Fonseca? Costacurta avrebbe preferito…

(Di domenica 26 maggio 2024) Alessandro, ex difensore del, ha parlato proprio delle mosse per il nuovodel? Billy preferiva.

Su Il Giornale, questa mattina Franco Ordine ha analizzato le differenze tra Fonseca e Lopetegui per il nuovo allenatore del Milan. pianetamilan

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Diavolo, ha detto la sua riguardo Fonseca, che presto potrebbe andare al Milan. Un ricordo su Berlusconi. pianetamilan

PIOLI: "TONALI IL CALCIATORE CHE MI HA DATO PIù SODDISFAZIONI" - PIOLI: "TONALI IL CALCIATORE CHE MI HA DATO PIù SODDISFAZIONI" - Quale calciatore ti ha dato più soddisfazione al milan Ha provato a rispondere a questa domanda Stefano Pioli, ormai virtualmente ex allenatore ... sportmediaset.mediaset

L'allenatore sta per chiudere col Lilla, rossoneri decisi a ripartire con lui. Anche se la scelta agita i tifosi rossoneri - L'allenatore sta per chiudere col Lilla, rossoneri decisi a ripartire con lui. Anche se la scelta agita i tifosi rossoneri - L'allenatore sta per chiudere col Lilla, rossoneri decisi a ripartire con lui. Anche se la scelta agita i tifosi rossoneri ... gazzetta

Pioli sul futuro: “Voglio qualcosa che mi stimoli, non sono stanco. Tra 10 giorni saprò di più” - Pioli sul futuro: “Voglio qualcosa che mi stimoli, non sono stanco. Tra 10 giorni saprò di più” - Dopo 5 anni sulla panchina del milan ed uno scudetto, Stefano Pioli non sarà più l’allenatore dei rossoneri. Al termine della partita contro la Salernitana disputata ieri sera a San Siro, il mister è ... mondonapoli