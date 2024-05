Al Pitti Pizza e Friends gemellaggio Campania-Toscana nel segno dei prodotti tipici

(Di domenica 26 maggio 2024) Tra ospiti a sorpresa e turisti, il, l’originale format della Festa delladi Salerno, riconosciuta nel 2011 dal Ministero del Turismo Patrimonio d’Italia per la tradizione, in programma fino a oggi presso Piazzale Michelangelo a Firenze, conferma la sua mission e rinsalda iltraall’insegna dei. Per l’ultimo giorno dell’evento enogastronomico e culturale a ingresso gratuito realizzato con il patrocinio del Comune di Firenze, Regione, Regione, Camera di Commercio di Salerno e organizzato dall’Associazione Alimenta, presieduta da Maurizio Falcone e Alfonso Aufiero, mentre sul palco si spengono le luci con Leo Gassman, Lda, Malike Ayane e i Ricchi e Poveri (ieri a sorpresa Marco Masini e Gaia), l’amicizia tra le due regioni si rafforza dinanzi ai forni.

La Festa della Pizza di Salerno, conferma la sua mission, quella di promuovere la cultura e la sostenibilità di una pizza di eccellenza anche in altre grandi città Strasburgo, Sanremo, Rimini, Musei Vaticani, Castel Gandolfo, Nizza, Salonicco e per il secondo anno consecutivo Firenze, culla del Rinascimento. 2anews

Dovrebbe essere la festa della pizza, e invece a caratterizzare le anticipazioni del “Pitti Pizza & Friends”, in programma a Firenze dal 23 al 26 di maggio, sono le polemiche legate all’utilizzo di piazzale Michelangelo come luogo ospitante dell’evento, la sua valenza di “attività culturale” e l’assenza di alcune delle pizzerie più rinomate del capoluogo toscano. gamberorosso

