Al Milan c’è caos dovuto a troppi dirigenti Fonseca guadagnerà più di Thiago Motta Libero

(Di domenica 26 maggio 2024) Savelli susi concentra sulla dirigenza del. Nel club rossonero regna ile manca una seria programmazione. Non come alla Juve dove Giuntoli opera già da un anno e ora trasforma in fatti quanto seminato in appena una anno. Juve spedita sul futuro,fatica a mettere insieme il presente Scrive Savelli: Ilchiude il campionato al secondo posto ma, a meno di un’estate illuminata, non sarà la prima rivale dell’Inter il prossimo anno. Sarà la Juventus. La Signora va veloce verso il futuro mentre il Diavolo fatica a mettere insieme il presente. Da una parte la catena di comando è chiara da un anno, dall’altra deve ancora ingranare. Giuntoli, ingaggiato per la ristrutturazione lo scorso giugno e incaricato pubblicamente da Elkann, ha utilizzato questa annata per programmare e ora inizia a trasformare le idee in fatti. Cardinale, invece, ha assunto Ibrahimovic senza chiarirne il potere in società, e se una dirigenza deve strutturare se stessa è impossibile che possa nel frattempo costruire una squadra.