Al G7 l’Italia e la Germania consolidano l’asse per tagliare i tassi a giugno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.08 Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa Diretta LIVE. Buon proseguimento di serata con OA Sport. 18.05 Al termine di una giornata incredibile si chiude la prima super prova del Piazza di Siena 2024. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 E’ finita la Coppa delle Nazioni 2024! L’ultimo cavaliere a seguire il percorso è stato lo statunitense Aaron Vale, che in sella a Carissimo 25 ha coperto la distanza in 77.

oasport