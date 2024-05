Aggressione con ferite da taglio in piazza Sant’Agostino ad Arezzo

(Di domenica 26 maggio 2024) Ieri sera, alle ore 23:44, la centrale operativa del 118 è stata chiamata a intervenire per un grave episodio di violenza avvenuto inad. Un giovane è rimasto vittima di un’con ferita da. Sul luogo dell’incidente è arrivata tempestivamente un’ambulanza infermierizzata di Subbiano, insieme alle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e avviare le indagini necessarie. All’arrivo degli operatori del 118, l’uomo era riverso a terra,on evidentisanguinanti. Ha riferito di essere stato aggredito dall’avversario con una lunga lama (circostanza da verificare) e con una bottiglia di vetro. Il personale medico ha fornito le prime cure alla vittima, che presentavaal volto all’occhio e il naso rotto. La ferita più profonda era al petto, causata forse da un coltello o dal collo di una bottiglia rotta. Altri tagli, meno profondi, sul volto, sul tronco e soprattutto sulle braccia.

