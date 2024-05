Aggressione con ferita da taglio in piazza Sant’Agostino ad Arezzo

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di domenica 26 maggio 2024) Ieri sera, alle ore 23:44, la centrale operativa del 118 è stata chiamata a intervenire per un grave episodio di violenza avvenuto inad. Un uomo di 34 anni è rimasto vittima di un’conda. Sul luogo dell’incidente è arrivata tempestivamente un’ambulanza infermierizzata di Subbiano, insieme alle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e avviare le indagini necessarie. Il personale medico ha fornito le prime cure alla vittima, che è stata poi trasportata in codice 2 al Pronto Soccorso diper ulteriori trattamenti e accertamenti medici. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’per identificare il responsabile e chiarire la dinamica dei fatti. Nel frattempo, la comunità locale resta in allerta, esprimendo preoccupazione per l’aumento di episodi di violenza nella zona. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per contribuire a fare luce su questo grave episodio.