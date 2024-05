Affari Tuoi - Alessio ' torturato' ? Amadeus da arrestare | il caos è totale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Altro giro, altra puntata e altra polemica ad, il gioco dei pacchi e della fortuna in onda su Rai 1. La puntata è quella di sabato 25 maggio, alla conduzione ovviamente, ormai agli ultimissimi appuntamenti con il format campione di share. E a misurarsi con la sorte tocca ad, da Mazara del Vallo e in rappresentanza della Sicilia: dopo una sola puntata in veste di pacchista, ecco che tocca a lui. Al suo fianco la moglie Marika. La partita inizia bene: tre tiri e tre pacchi con cifre basse, peccato che al quarto tiro venga aperto il pacco da 300mila euro, addio al premio principale. Dunque la partita prosegue e sfuma anche il pacco da 75mila euro.a quel punto accetta un cambio proposto dal Dottore, senza svelare la ragione per la quale abbandona il 3 per il 18. Ecommenta: "Bravi, non si deve sapere niente. Mi piacete, è così che si gioca!". Poi ancora un paio di tiri azzeccati, ma in quello successivo addio anche al pacco da 200mila euro.