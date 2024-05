AEW | Una importante wrestler sotto contratto da più di un anno potrebbe finalmente debuttare

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 26 maggio 2024) Megan Bayne è diventata una delle stelle emergenti della Stardom, ottenendo match sempre più rilevanti e consolidando un ruolo di rilievo nella compagnia giapponese. Molti non sche la “Greek Goddess” è da annicon la All Elite Wrestling (AEW). Tony Khan, fondatore della AEW, aveva intuito il potenziale di Megan Bayne, mettendolamolto prima che acquisisse notorietà in Giappone. A causa di un infortunio, il debutto televisivo di Megan Bayne in AEW non è mai avvenuto. Al suo ritorno in attività, la dirigenza AEW le ha consigliato di cercare altri ingaggi per mantenere la sua forma e visibilità.