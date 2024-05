AEW | Ufficializzato match per l’Unified Trios Title a Double Or Nothing

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 26 maggio 2024) Questa notte è in programmaOr2024 che sarà di scena presso l’MGM Arena di Las Vegas, Nevada. Durante l’episodio di Collision che precede il ppv è statoun ulteriore. La Bang Bang Gang (Jay White, Austin Gunn e Colten Gunn) dovranno difendere il loro Unified WorldChampionship. Ecco cosa è successo. Altroper DON La card diOr, in programma stanotte, si arricchisce di un ulteriore. Ieri notte a Collision, i Lucha Bros (Rey Fenix e Penta El Zero Miedo) hanno sconfitto i Gunns (Austin Gunn e Colten Gunn) nell’ambito di un tag team. Il pin vincente è arrivato grazie alla combinazioneStomp-Package Piledriver. Grazie a questa vittoria i Death Triangle (Rey Fenix, Pentagon El Zero Miedo, PAC) avranno una shot aldetenuto dalla Bang Bang Gang. The Lucha Bros have DONE IT!It's official, the Unified World Trio'ss are on the line between the Bang Bang Gang (c) & Death Triangle!Watch #AEWCollision LIVE on TBS!@PENTAELZEROM @ReyFenixMx @theaustingunn @coltengunn pic.