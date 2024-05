AEW | MJF sarà a Double or Nothing? C’è un piccolo indizio

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 26 maggio 2024) Il ritorno di MJF in AEW è sempre più vicino: proprio qualche giorno fa, infatti, avevamo riportato la notizia di un suo possibile rientro a Jacksonville in vista di Forbidden Door, evento che si terrà tra un mese circa. I fan sono in fermento ma, a quanto pare, potrebbero esserci delle sorprese. Stando alle ultime notizie, l’ex AEW World Champion POTREBBE addirittura apparire questa notte a Las Vegas in vista dior. Secondo quanto riportato da PWInsider, ci sarebbero stati degli avvistamenti di MJF su un aereo diretto a Phoenix, Arizona, cittadina non troppo lontana alla sede del PPV odierno. Ovviamente la notizia non vuole confermare il ritorno del wrestler stanotte, ma sappiamo che dal Salt of the Earth possiamo aspettarci di tutto.