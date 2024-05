AEW | Dal bacio a Shirakawa al gesto della scorsa notte Mariah May continua a far parlare di se anche a Collision

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 26 maggio 2024) Ancora una volta un segmento decisamente “piccante” fadiMay. Lain quel di AEW, la lottatrice britannica, assistita di “Timeless” Toni Storm, si ha aggiudicata la contesa one on one contro “Legit” Leyla Hirsch. Durante il match ha fatto tantodi se il segmento che vedrete qui sotto grazie al tweet reso pubblico proprio dal profilo ufficialeAll Elite Wrestling. .@Mayx…. we… we got nothing#AEWpic.twitter.com/87PryM4TYb— AEW on TV (@AEWonTV) May 26, 2024 .