AEW | Apparizione a sorpresa di Hiroshi Tanahashi durante Collision

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 26 maggio 2024) Mancano poche ore al prossimo PPV della AEW Double or Nothing, ma proiettandoci un po’ più in avanti siamo a circa un mese di distanza dalla terza edizione di AEWxNJPW Forbidden Door, il PPV che da ormai tre anni viene svolto in collaborazione con la NJPW. Un rapporto tra le due federazioni duraturo e fruttuoso con reciproco scambio di lottatori e titoli giapponesi che appaiono stabilmente in AEW, come sta accadendo recentemente con il campione mondiale IWGP Jon Moxley. Un sostituto di lusso Moxley questa notte, in quel di, è stato attaccato alle spalle da Konosuke Takeshita e la Don Callis family prima di essere salvato dai compagni del BCC. Castagnoli e Daniel Garcia sono stati quindi impegnati in un trios match contro Lance Archer e i Righteous e come loro partner misterioso si è presentato. L’otto volte campione mondiale IWGP e attuale presidente della NJPW è stato decisivo per la vittoria dei face prendendosi il pin della vittoria.