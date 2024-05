Addio nel mondo Disney - è morto Richard Sherman | aveva 95 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 26 maggio 2024) Ildella musica e del cinema piange la scomparsa di, leggendario compositore e autore di alcune delle colonne sonore più amate della storia del cinema.si è spento all’età di 95al Cedars-Sinai Medical Center di Beverly Hills, a causa di malattie legate all’età. La, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la sua morte, rendendo omaggio a uno dei suoi più grandi talenti. Nel corso della sua carriera, che ha abbracciato oltre sei decenni,ha lasciato un segno indelebile nella storia del cinema con le sue melodie indimenticabili. Insieme al fratello Robert B., ha composto le musiche per classici intramontabili come “Mary Poppins“, “Il Libro della Giungla” e “Gli Aristogatti“. La sua abilità nel creare canzoni che hanno saputo catturare l’immaginazione di generazioni di spettatori gli ha valso numerosi riconoscimenti: nove nomination agli Oscar, di cui due vittorie per “Mary Poppins“, tre Grammy Awards e 24 album d’oro e di platino.