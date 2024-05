Addio bella Londra | i giovani italiani non vanno più in cerca di fortuna e mancano camerieri

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 26 maggio 2024) C'era una volta ladel dopo maturità, quella delle lunghe estati da cameriere per imparare la lingua, quella dell'anno sabbatico che per molti è stato il trampolino di lancio di una carriera nella food & bar industry, per altri un periodo di passaggio da raccontare con nostalgia e quel po' di eccitazione una volta tornati a casa. Era unache attiravada ogni parte d'Europa, destinazione di tanti, soprattutto, che vedevano nella capitale britannica la città piena di potenzialità e di occasioni, in cui fare esperienza del mondo, vivere quel po' di cosmopolitismo e lasciarsi alle spalle il soleggiato provincialismo tricolore. C'era una volta quella, non c'è più. Nel dopo Brexit, infatti, si è perso un tassello. Proprio quello che ne faceva la città più internazionale e brulicante d'Europa, richiamo die menoche volevano assaporare un futuro diverso.