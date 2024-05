Addio a Pioli - Kjaer e Giroud | Mila - è la fine di un ciclo fin troppo sottovalutato

(Di domenica 26 maggio 2024) Serata di forti emozioni quella di San Siro.n-Salernitana è la partita che chiude la stagione 2023-2024 dei rossoneri, una gara che dal punto di vista prettamente sportivo ha ben poco da raccontare, visto che i rossoneri sono secondi già da tempo e i granata già retrocessi da un pezzo, ma che sotto il profilo delle emozioni ha un peso decisamente differente.n-Salernitana è l’ultima gara di Stefano, Simone Oliviercon iln. Situazioni, percorsi e motivazioni differenti:, forse, sarebbe voluto rimanere un altro anno come da contratto;, ormai logorato dagli infortuni, proverà a continuare la sua carriera a un livello un po’ più basso;, a 38 anni da compiere, giocherà in MLS il tramonto della sua straordinaria carriera. Abbiamo parlato di differenze, ma c’è anche un minimo comune denominatore che lega i 3: l’essere stati, ognuno a suo modo, pilastri di undeln fortementee che oggi si chiude definitivamente.

