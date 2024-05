Acido lanciato contro un ragazzo Raccolta firme per la sicurezza

(Di domenica 26 maggio 2024) Lancio dinei confronti di unappena 18enne che si trovava nel suo garage. Dopo l’inquietante episodio avvenuto in zona Capanne a fine aprile la comunità si è mobilitata ed è scattata unain particolare nel quartiere dove vive la presunta responsabile, una dipendente comunale con problemi psichiatrici. "Dopo il nuovo episodio allarmante – spiega Alessandro Esposito (Fratelli d’Italia) – abbiamo raccolto lenel quartiere interessato per andare direttamente a predisporre un esposto affinchè vengano assicuratee giustizia per i cittadini". "Mi sono riparato in garage, perché fuori pioveva – ha raccontato ilal Carlino -. All’improvviso ho visto una donna con una bottiglia rossa in mano che, con uno sguardo che non dimenticherò mai, gettava un liquido sulla porta. Temendo fosse liquido infiammabile, sono uscito e lei ha alzato la bottiglia sopra la mia testa.

