Accadde oggi - 26 maggio | Mario Ferrari - André Gerard ed altre ricorrenze 

(Di domenica 26 maggio 2024) 26s,edricorrenze Scrivis e pensi a Luigi, al quale è intitolato lo stadio di Marassi, e ai campioni del mondo Attilio e Piero. Il 261904 nasceva(fratello dell’ala del Grande Torino), novantasette presenze in Serie A con il Pro Vercelli e in precedenza cinque con la stessa maglia nella Divisione Nazionale. Esattamente mezzo secolo fa andava in scena la quartultima giornata del campionato di Serie B, nella domenica del primo gol di Giuseppe Papadopulo (Brindisi). Il 261994 se ne andava, campione di Francia da giocatore con il Bordeaux nel 1950.