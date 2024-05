AC DC | la magia dell' hard rock infiamma i centomila di Reggio Emilia

(Di domenica 26 maggio 2024) Non c’è praticamente gruppo, heavy metal o grunge che non debba qualcosa agli AC/DC, la band fondata nel 1973 dai fratelli Young, che ha riportato l’alla selvaggia energiae origini, proprio mentre il progdilagava con le sue lunghe code strumentali all'insegna del freddo virtuosismo. La band australiana più importante di sempre porta avanti pervicacemente, da oltre cinquant’anni, la sua visione dionisiaca deland roll, senza aver mai ceduto alle lusinghe di una power ballad da accendini nello stadio, con uno stile inconfondibile a base di micidiali riff di chitarre, ritmica serrata, voce aggressiva e tanta voglia di divertirsi. E poco importa sea formazione originale degli AC/DC sia rimasto il solo chitarrista Angus Young: i loro album e le loro canzoni sono ormai un patrimonio musicale così fortemente radicato nei cuori di milioni di fan da sopravvivere anche ad alcune dolorose defezioni, come quellao storico chitarrista ritmico e co-fondatore Malcolm Young.

