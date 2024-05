AC DC da record | in concerto per più di 100mila fan a Campovolo

(Di domenica 26 maggio 2024) Articolo pubblicato domenica 26 Maggio 2024, 14:01 Ieri sera gli AC/DC, una delle band più famose al mondo, hanno infranto ogni, in Reggio Emilia: hanno suonato per più dipersone. Il live in Italia è il primodal vivo della band dopo sette anni. AC/DC: ilevento L’unica tappa L'articolo proviene da Il Difforme. .

Record doveva essere e record è stato. Ieri a Rio De Janeiro Madonna ha chiuso il suo ennesimo tour totalmente sold out, il The Celebration Tour. La Ciccone si è esibita davanti a più di 1,6 milioni di fan adoranti, segnando un nuovo traguardo. biccy

Sale la febbre a Rio de Janeiro per il concerto gratuito di Madonna che sta per salire sul palco da 800 metri quadrati montato sulla spiaggia di Copacabana per l'ultima tappa del 'The Celebration Tour', con cui l'iconica artista festeggia i 40 anni di carriera. ilgiornaleditalia

Falcomics da record, ultimi eventi - Falcomics da record, ultimi eventi - In tantissimi ieri per il concerto di Cristina D’Avena con i visitatori conquistati dalle tante suggestive proposte ... ilrestodelcarlino

Turismo, Onorato: “Roma da record con grandi eventi come Piazza di Siena e concerti” - Turismo, Onorato: “Roma da record con grandi eventi come Piazza di Siena e concerti” - Nel 2023 Roma, trainata dai grandi eventi sportivi come Piazza di Siena – sottolinea Onorato – ma anche dai concerti internazionali, ha fatto il record di presenze, quasi 50 milioni. E nel 2024 le ... newtuscia

Concerto Pinguini Tattici Nucleari a Bari, 24 maggio 2024: la scaletta delle canzoni, orario e come arrivare - concerto Pinguini Tattici Nucleari a Bari, 24 maggio 2024: la scaletta delle canzoni, orario e come arrivare - La scaletta e l'ordine delle canzoni del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari a Bari, 24 maggio 2024: orario, come arrivare ... soundsblog