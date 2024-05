A San Marino lo smart working è schiacciato da una normativa burocratica e complessa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 26 maggio 2024) "A Sanloè tutt’altro che agile". A mettere sotto la lente, senza risparmiare critiche, la legge che regola il lavoro agile sul Titano è Osla, l’organizzazione che riunisce gli imprenditori sammarinesi. "Negli ultimi anni – dicono dall’associazione di categoria – loè diventato uno strumento interessante per molte imprese e per i lavoratori, offrendo flessibilità e migliorando la qualità della vita lavorativa. Tuttavia, a San, il suo utilizzo risulta limitato a causa di regolamenti di attuazione che vincolano eccessivamente le aziende, rendendo lotutt’altro che agile". Laattuale infatti "risulta troppo, disincentivando molte imprese dall’adozione formale dello. Crediamo fermamente nelle potenzialità di questo strumento, ma la sua regolamentazione deve essere rivista per renderlo davvero efficace e flessibile, a beneficio sia dei datori di lavoro sia dei lavoratori".