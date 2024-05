A Napoli il Centro di computazione quantistica superconduttiva - inaugurazione il 29 e 30 maggio alla Federico II

(Di domenica 26 maggio 2024) AildiildiEvento di29-30all’UniversitàII Roma, 26 mag. (askanews) – Il 29 e 30, presso il Dipartimento di Fisica “Ettore Pancini” dell’Università degli Studi diII (Campus Universitario Monte Sant’Angelo), avrà luogo l’evento dideldi, progetto finanziato nell’ambito dello Spoke 10 “Quantum Computing” di Icsc –Nazionale di Ricerca in High Performance Computing, che rappresenta un potenziamento e ampliamento dell’originario laboratorio di tecnologie quantistiche dell’Ateneo Federiciano. L’evento – informa una nota – vedrà come protagonisti i principali esponenti delle realtà appartenenti al mondo della ricerca e delle imprese oggi impegnati nello sviluppo del calcolo quantistico, sempre di più aldelle politiche strategiche europee e internazionali.

La SSC Napoli si avvia alla rivoluzione. Con l’arrivo del nuovo allenatore, Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna sono pronti a costruire la squadra del futuro, con molti calciatori che faranno le valigie ed altrettanti che approderanno in azzurro quest’estate. dailynews24

CdM - Conte-Napoli, trattativa alle fasi finali: ADL può annunciarlo già domani! - CdM - Conte-napoli, trattativa alle fasi finali: ADL può annunciarlo già domani! - Aurelio De Laurentiis ha scelto Antonio Conte, così il napoli ci sta lavorando a più non posso e adesso la trattativa sarebbe alle battute conclusive ... tuttonapoli

Napoli, violenta rissa in strada fra italiani e stranieri: 5 uomini feriti - napoli, violenta rissa in strada fra italiani e stranieri: 5 uomini feriti - Tra i feriti anche un cliente del bar, estraneo alla contesa, intervenuto per provare a dividere i contendenti ... ilmeridianonews

Napoli, avanti tutta per Conte: De Laurentiis vuole annunciarlo entro martedì, ecco il suo stipendio - napoli, avanti tutta per Conte: De Laurentiis vuole annunciarlo entro martedì, ecco il suo stipendio - Antonio Conte è vicino a diventare il prossimo allenatore del napoli. Negli ultimi giorni Aurelio De Laurentiis ha accelerato, l`ex guida dell`Inter, che in queste. calciomercato