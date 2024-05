A che ora la MotoGP su TV8 oggi | programma 26 maggio - differita in chiaro GP Catalogna 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024) Il Gran Premio didiandrà in scena nell’odierna giornata di domenica 26. Nonostante la concomitanza con la Formula Uno, non ci saranno cambiamenti rispetto agli orari canonici. LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DIALLE 9.40 E ALLE 14.00 Lachiuderà il. Verrà dunque seguito il canonico ordine in cui le danze saranno aperte dalla Moto3 in mattinata; seguirà dal Moto2 a ridosso dell’ora di pranzo; infine, spazio alla top-class nel primo pomeriggio. Nel 2023 si corse a inizio settembre. Indominò l’Aprilia, capace realizzare una doppietta con Aleix Espargarò davanti a Maverick Viñales. La Sprint fu appannaggio del già citato Espargarò. Le classi inferiori premiarono Jake Dixon e David Alonso. Cosa succederà nel? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio diin TV. Come? Classifica Mondiale: Martin allunga in testa, Bastianini e Bagnaia inseguono GPIN TV TV IN– Non è prevista alcuna copertura inin diretta.