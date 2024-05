A che ora la F1 oggi in tv - GP Monaco 2024 | programma gar - streami -g, diretta -ky, differita TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 26 maggio 2024), domenica 26 maggio, andrà in scena il GP di, ottava tappa del Mondialedi F1. Sul tracciato tecnico e complicato del Principato, assisteremo a una gara che potrebbe riservare delle sorprese, in cui saranno fondamentali la partenza e la gestione della strategia nel corso dei 78 giri. Il tutto legato al fatto che il livello di degrado delle gomme dovrebbe essere basso. LALIVE DEL GP DIDI F1 ALLE 15.00 Charles Leclerc partirà in pole-position per la terza volta in carriera a Montecarlo e spera di sfatare il tabù. Il monegasco, infatti, non è mai riuscito a imporsi e a salire sul podio nella gara di casa. Uno zero che pesa non poco al pilota della Ferrari, che quest’vorrà fare tutto alla perfezione per garantirsi il podio più alto e poter festeggiare davanti al proprio pubblico. Sulla base di quanto è accaduto ieri nelle qualifiche sarà la McLaren la vera rivale della Rossa, visti i riscontri dell’australiano Oscar Piastri (2°) e del britannico Lando Norris (4°).