A cent' anni dalla nascita - la rivincita di Mike Bongiorno sugli intellettuali

(Di domenica 26 maggio 2024) Allo Iulm mi è capitato spesso di tenere lezione nell'aula “”, e il giusto riconoscimento dell'università milanese evidenzia una figura - di cui ricorre ilenario della- che non solo ha fatto la storia della televisione, ma che ha contribuito in maniera decisiva allo sviluppo e alla modernizzazione del nostro Paese. Le date, peraltro, non mentono mai. “Lascia o raddoppia?” debutta nel novembre 1955 e prosegue fino al luglio 1959, ispirato a un format francese a sua volta derivato da un quiz americano. Nella seconda metà degli'50 pochi italiani, e quasi esclusivamente nelle grandi città, possedevano la televisione in casa, e per seguire il primo programma autenticamente popolare la gente affollava i bar e le associazioni ricreative. Meno di dieciseparano l'Italiafine della II Guerra Mondiale, è una nazione giovane non ancora del tutto inurbata e nelle zone più povere addirittura analfabeta.

T: è chiamato così il centro del campo di squash. Riuscire a “tenere la T” è importante per il giocatore che voglia conservare controllo sul campo e, per estensione, . ilfoglio

Tutto pronto per poter ripristinare la funzionalità del centro sociale Aquilone di Rignano, manca solo il nome della ditta che si prenderà carico dei lavori. Il Comune di Rignano, dopo l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per il recupero totale dell’immobile di piazza Caduti di Nassirya, ha pubblicato un avviso di indagine di mercato per affidare il cantiere di ripristino urgente delle condizioni di sicurezza statica: l’obiettivo è riaprire quanto prima il centro diurno di socializzazione per disabili a servizio di tutto il Valdarno fiorentino. lanazione

La vignetta riproduce un ritratto di Mike Bongiorno, celebre showman italiano pioniere e protagonista della televisione in Italia. In alto, spicca la sua proverbiale "ALLEGRIA" con cui e' entrato per oltre cinquant'anni nel cuore e nelle case degli italiani L'articolo Poste: francobollo per Mike Bongiorno nel centenario dalla nascita proviene da Firenze Post. firenzepost

Oggi il tributo per Mike Bongiorno - Oggi il tributo per Mike Bongiorno - Il francobollo ricorda il presentatore a cent’anni dalla nascita; è un “B” da 1,25 euro che consente di spedire una cartolina o una lettera ordinaria di primo porto nel Paese La sua vicenda ... vaccarinews

Mike Bongiorno, chi è lo storico conduttore: i 100 anni del mito, i successi in tv, il rapporto con Berlusconi, la famiglia e l'infarto fatale - Mike Bongiorno, chi è lo storico conduttore: i 100 anni del mito, i successi in tv, il rapporto con Berlusconi, la famiglia e l'infarto fatale - Cari ascoltatori, o meglio, lettori, Allegria! Domani Mister Quiz, Mike Bongiorno, avrebbe compiuto cent’anni. Era nato a New York il 26 maggio 1924 da mamma torinese e padre italo-statunitense, per ... informazione

Ludovico Peregrini, Signor No di Rischiatutto: «Mike Bongiorno Un ritardatario cronico. E certe gaffe...» - Ludovico Peregrini, Signor No di Rischiatutto: «Mike Bongiorno Un ritardatario cronico. E certe gaffe...» - cento anni fa a New York nasceva il grande conduttore che ha vissuto tra gli Usa e Milano. Il ricordo di Ludovico Peregrini che, nella sua infinita carriera, ha preparato più di 100 mila domande per i ... milano.corriere