25 Maggio 2024 – Sit-in di protesta a Tel Aviv contro il Governo - polizia a cavallo disperde la folla Jens Stoltenberg chiede di aprire ad utilizzo armi NATO contro Russia

(Di domenica 26 maggio 2024) Laisraeliana, compresi agenti a, è intervenuta perre un sit-in diandato in scena a Telche stava bloccando il traffico. I manifestanti sono scesi in piazza perre di raggiungere un accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi. All’Ucraina dovrebbe essere consentito di utilizzare missili occidentalilacontinentale. Questo è quanto sostenuto dal segretario generale della. Alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosila scuola elementare femminile ebraica Bais Chaya Mushka di Toronto ma nessuno è rimasto ferito.

AGI - Il tribunale di Roma ha convalidato l'arresto del 29enne, originario della Libia, fermato ieri dalla polizia per le tensioni nel corso della manifestazione pro-Palestina nel quartiere romano San Lorenzo. Il ragazzo è accusato di danneggiamento aggravato. agi

Nei giorni scorsi nove impiegati di Google sono stati arrestati per aver occupato gli uffici dell’azienda di New York e in California. Protestavano per un accordo tra Big G e il governo israeliano. Ora il provvedimento interno dell'azienda di Mounatin View: "Simili comportamenti.. repubblica

Un parcheggio a ridosso delle Mura venete, patrimonio Unesco, che rappresenta uno schiaffo all’ambiente e alla civiltà. Un’infrastruttura che, come ripetutamente sottolineato da Regione Lombardia, è priva dell’obbligatoria Via (Valutazione d’impatto ambientale), da farsi prima dell’avvio del cantiere, la quale, se pienamente ottemperata, avrebbe potuto impedire la realizzazione dell’opera per come la vediamo oggi. ilgiorno

Israele, protesta contro il governo Netanyahu a Tel Aviv: scontri con la polizia - Israele, protesta contro il governo Netanyahu a Tel Aviv: scontri con la polizia - La polizia di Tel Aviv è intervenuta nella notte per disperdere un gruppo di manifestanti che aveva organizzato un sit-in in Piazza della Democrazia, bloccando il traffico sulla vicina Via Kaplan. I m ... ilfattoquotidiano

Gattopardi & Padrini, gli intrecci del potere: l'intervista ad Antonio Monda - Gattopardi & Padrini, gli intrecci del potere: l'intervista ad Antonio Monda - Lontani per un giorno, per una mattinata, anche solo per un'ora dalla cronaca quotidiana. Dagli agguati, dai sit-in di protesta, dal G7, dalle polemiche allo stadio. I miti ci portano altrove, ... quotidianodipuglia