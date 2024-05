25 Maggio 2024 – Sit-in di protesta a Tel Aviv contro il Governo, polizia a cavallo disperde la folla. Jens Stoltenberg chiede di aprire ad utilizzo armi NATO contro Russia

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 26 maggio 2024) Laisraeliana, compresi agenti a, è intervenuta perre un sit-in diandato in scena a Telche stava bloccando il traffico. I manifestanti sono scesi in piazza perre di raggiungere un accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi. All’Ucraina dovrebbe essere consentito di utilizzare missili occidentalilacontinentale. Questo è quanto sostenuto dal segretario generale della. Alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosila scuola elementare femminile ebraica Bais Chaya Mushka di Toronto ma nessuno è rimasto ferito. Un funzionario di Hamas ha fatto sapere che l’organizzazione palestinese non riprenderà i negoziati con Israele per il rilascio degli ostaggi fino a quando continuerà l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza.