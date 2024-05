25 Maggio 2024 – Sit-in di protesta a Tel Aviv contro il Governo - polizia a cavallo disperde la folla Jens Stoltenberg chiede di aprire ad utilizzo armi NATO contro Russia

(Di domenica 26 maggio 2024) Laisraeliana, compresi agenti a, è intervenuta perre un sit-in diandato in scena a Telche stava bloccando il traffico. I manifestanti sono scesi in piazza perre di raggiungere un accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi. All’Ucraina dovrebbe essere consentito di utilizzare missili occidentalilacontinentale. Questo è quanto sostenuto dal segretario generale della. Alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosila scuola elementare femminile ebraica Bais Chaya Mushka di Toronto ma nessuno è rimasto ferito. Un funzionario di Hamas ha fatto sapere che l’organizzazione palestinese non riprenderà i negoziati con Israele per il rilascio degli ostaggi fino a quando continuerà l’offensiva israeliana nella Striscia di Gaza.

Nei giorni scorsi nove impiegati di Google sono stati arrestati per aver occupato gli uffici dell’azienda di New York e in California. protesta vano per un accordo tra Big G e il governo israeliano. Ora il provvedimento interno dell'azienda di Mounatin View: "Simili comportamenti... repubblica

Un Parcheggio a ridosso delle Mura venete, patrimonio Unesco, che rappresenta uno schiaffo all’ambiente e alla civiltà. Un’infrastruttura che, come ripetutamente sottolineato da Regione Lombardia, è priva dell’obbligatoria Via (Valutazione d’impatto ambientale), da farsi prima dell’avvio del ... ilgiorno

La polizia israeliana, compresi agenti a cavallo , è intervenuta per disperde re un Sit-in di protesta andato in scena a Tel Aviv che stava bloccando il traffico. I manifestanti sono scesi in piazza per chiede re di raggiungere un accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi. All’Ucraina ... api.follow

Milano, via le tende pro-Palestina dall'università Bicocca: «Abbiamo bisogno di riposo». Ma al Politecnico e in Statale le «canadesi» resistono - Milano, via le tende pro-Palestina dall'università Bicocca: «Abbiamo bisogno di riposo». Ma al Politecnico e in Statale le «canadesi» resistono - Sabato i primi picchetti sono stati levati. Le tende piantate alla Bicocca, dove oggi è in programma un incontro su Gaza con i docenti, sono sparite. Ma non è la fine della protesta ... milano.corriere

Israele, protesta contro il governo Netanyahu a Tel Aviv: scontri con la polizia - Israele, protesta contro il governo Netanyahu a Tel Aviv: scontri con la polizia - La polizia di Tel Aviv è intervenuta nella notte per disperdere un gruppo di manifestanti che aveva organizzato un sit-in in Piazza della Democrazia, bloccando il traffico sulla vicina Via Kaplan. I m ... ilfattoquotidiano

Gaza, protesta a Tel Aviv: scontri fra manifestanti e polizia - Gaza, protesta a Tel Aviv: scontri fra manifestanti e polizia - La polizia di Tel Aviv e' intervenuta nella notte per disperdere un gruppo di manifestanti che aveva organizzato un sit-in in Piazza della Democrazia, bloccando il traffico sulla vicina Via Kaplan: i ... notizie.tiscali