22 Maggio 2024 – Usa 2024 - Nikki Haley annuncia il suo sostegno a Trump

“Nikki Haley non è presa in considerazione per la carica di vicepresidente, ma le auguro ogni bene!“. Lo ha scritto il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump. Il Comitato di politica monetaria della Banca del Bangladesh (Bb) ha deciso di alzare il tasso di interesse di riferimento di 50 punti base, dall’otto all’8,5 per cento.

api.follow

“Nikki Haley non è presa in considerazione per la carica di vicepresidente, ma le auguro ogni bene!“. Lo ha scritto il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump. Il Comitato di politica monetaria della Banca del Bangladesh (Bb) ha deciso di alzare il tasso di interesse di riferimento di 50 punti base, dall’otto all’8,5 per cento.

api.follow