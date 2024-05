22 Maggio 2024 – Usa 2024, Nikki Haley annuncia il suo sostegno a Trump

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di domenica 26 maggio 2024) L’ex ambasciatrice Usa all’Onu ed ex sfidante di Donaldalle primarie repubblicane,, hato il suoal tycoon. “– ha dichiarato nel corso di un evento organizzato dall’Hudson Institute, un think tank conservatore – non è stato perfetto nelle sue politiche, l’ho detto chiaramente molte volte. Ma Biden è stato una catastrofe. Dunque, voterò“. Il processo per reati fiscali ai danni di Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato rinviato al prossimo 5 settembre. Due noti cronisti tunisini che sono stati perseguiti con una legge sulle “false informazioni” per aver criticato il potere del Presidente Kais Saied, sono stati condannati ciascuno a un anno di carcere. Lo ha appreso l’AFP da fonti giudiziarie.