21 Maggio 2024 – Inchiesta del Wp accusa l’Unione Europa | lasciati decine di migliaia di migranti nel deserto

(Di domenica 26 maggio 2024)dididetenuti in zone remote dell’Africa e poi abbandonati nel, con il sostegno e il finanziamento delEuropea. E’ l’che emerge da un’condotta dal Washington Post insieme al gruppo giornalistico indipendente Lighthouse Reports e altri media, durata un anno, e che chiama in causaEuropea. Il ministro della Difesa Guido Crosetto si trova all’Ospedale San Carlo di Nancy, una struttura polispecialistica romana dove aveva ricevuto le cure necessarie anche lo scorso febbraio, in base a quanto confermato da fonti.

L’Unione europea sostiene, finanzia ed è direttamente coinvolta in operazioni clandestine in Nord Africa per scaricare ogni anno decine di migliaia di persone di colore nel deserto o in altre aree remote dei Paesi dell’area per impedire loro di raggiungere l’Ue. tpi

La Colombia contraria alla chiusura della frontiera del Darien - La Colombia contraria alla chiusura della frontiera del Darien - Il Darien è la selva amazzonica che divide il Sudamerica (Colombia) dall'America centrale (Panama) e che rappresenta un percorso obbligato per centinaia di migliaia di migranti irregolari diretti ... ansa

Dal Mali ai vigneti delle Cinque Terre per produrre lo Sciacchetrà del migrante - Dal Mali ai vigneti delle Cinque Terre per produrre lo Sciacchetrà del migrante - migliaia di chilometri, percorsi dal Mali passando per l ... C’è questo e molto altro dentro le prime 56 bottiglie dello “Sciacchetrà del migrante”, il vino doc dell’azienda agricola Possa di ... genova.repubblica

Migranti: Tunisia, domani udienza per rilascio attivista Saadia Mosbah (3) - migranti: Tunisia, domani udienza per rilascio attivista Saadia Mosbah (3) - L’inchiesta afferma che i rifugiati e i migranti in Marocco, Mauritania e Tunisia sono stati "arrestati in base al colore della loro pelle, caricati su autobus e condotti nel bel mezzo del nulla, ... agenzianova