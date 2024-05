20 Maggio 2024 – Lituania invia l’Ucraina a usare le armi occidentali contro la Russia

(Di domenica 26 maggio 2024)deve poterlefornite dall’Occidente per colpire la. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, in un’intervista all’emittente televisiva francese Lci. L’elicottero a bordo del quale viaggiava il presidente Raisi è precipitato ieri, causando la morte di tutti i passeggeri a bordo, a causa di “un guasto tecnico”. Lo riferiscono media di stato iraniani. Condoglianze da tutto il mondo all’Iran. L’Alta Corte di Londra ha stabilito infatti che il fondatore di WikiLeaks, Julian Assange, potrà ricorrere in appellol’ordine di estradizione negli Stati Uniti per l’accusa di spionaggio.

La Russia continua a bombare pesantemente l’Ucraina e i suoi attacchi si stanno concentrando in queste ore nella città di Kharkiv, a nord-est del territorio ucraino e prossima al confine con la Russia. Una situazione che sta profondamente agitato gli animi degli Stati Uniti che, fino a poco tempo fa, avevano posto il veto all’Ucraina sull’utilizzo di armi alleate in territorio russo. dayitalianews

Jens Stoltenberg minaccia l'escalation in Ucraina: "Via divieto a Kiev di usare armi Nato in Russia". Il numero uno della Nato chiede 'luce verde' agli alleati affinché Zelensky e soci usino le armi occidentali per attaccare obiettivi militari in Russia. ilgiornaleditalia

Meloni dopo le parole di Stoltenberg: "Non so perchè lo dica, consiglio maggiore prudenza" - Meloni dopo le parole di Stoltenberg: "Non so perchè lo dica, consiglio maggiore prudenza" - Dopo la proposta del segretario generale dell'Alleanza atlantica, sul togliere il veto per usare le armi occidentali per colpire la Russia dall'Ucraina, la premier ribadisce: "Sono d'accordo sul fatto ... rainews

Ucraina, Salvini “Stoltenberg o si scusa o rettifica o si dimette” - Ucraina, Salvini “Stoltenberg o si scusa o rettifica o si dimette” - ROMA (ITALPRESS) – “Stoltenberg o ritratta o chiede scusa o si dimette”. Perchè parlare di guerra, parlare di usare le bombe o i missili o le armi italiane che abbiamo mandato all’Ucraina per difender ... lagazzettadelmezzogiorno

Meloni: «Stoltenberg Consiglio maggiore prudenza. In Ue non sono disposta ad alleanza con la sinistra» - Meloni: «Stoltenberg Consiglio maggiore prudenza. In Ue non sono disposta ad alleanza con la sinistra» - Lo ha detto la premier Giorgia Meloni ospite di "In mezz'ora" su Rai 3 commentando le parole di Stoltenberg sulla revoca del divieto di usare armi occidentali per colpire in Russia. Parlando della ... ilgazzettino