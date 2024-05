19 Maggio 2024 – Scomparso l’elicottero del presidente iraniano Ibrahim Raisi Continuano le ricerche

(Di domenica 26 maggio 2024) L’Iran, con il fiato sospeso, attende l’esito delledel, con a bordo il, che ha avuto un incidente mentre sorvolava una zona montuosa nel nord-ovest del Paese, di ritorno dall’Azerbaigian. Decine di squadre di soccorso sono state inviate nell’area ma le operazioni sono ostacolate dalle pessime condizioni meteorologiche, con una fitta nebbia e pioggia che nella notte si è trasformata in neve. Re Salman dell’Arabia Saudita ha un’infezione ai polmoni e ha iniziato un trattamento a base di antibiotici.

Perché dobbiamo temere quello che succederà in Iran dopo la morte di Raisi - Perché dobbiamo temere quello che succederà in Iran dopo la morte di Raisi - Il vicepresidente dell'Iran, Mohammad Mokhber, è stato nominato presidente ad interim della Repubblica Islamica lunedì 20 maggio, dopo la morte del presidente Ebrahim Raisi in un incidente in… Leggi ... informazione

Rischio guerra mondiale, la dichiarazione di Medvedev: “Colpire i nostri obiettivi vuol dire conflitto” - Rischio guerra mondiale, la dichiarazione di Medvedev: “Colpire i nostri obiettivi vuol dire conflitto” - Medvedev fa dichiarazioni su una guerra mondiale in risposta alla Polonia. "Gli yankee più cauti dei polacchi", ha scritto ... notizie.virgilio

Cosa insegna la morte di Raisi. La ricostruzione di Polillo - Cosa insegna la morte di Raisi. La ricostruzione di Polillo - Il mistero della morte di Ebrahim Raisi, del ministro degli Esteri Hossein Amirabdollahian e dei diversi membri dell’entourage iraniano solleva interrogativi ai quali è difficile dare risposta. Ma che ... formiche