(Di domenica 26 maggio 2024) Il colosso statunitense dell’informaticaha chiesto ad alcuni dei suoi dipendenti indi valutare il trasferimento in un altro Paese. Il ministro dei Porti, della navigazione e delle vie navigabili dell’India, Sarbananda Sonowal, ha presenziato a Chabahar, in Iran, alla cerimonia della firma del contratto a lungo termine per lo sviluppo del terminal portuale di Shahid Beheshti, i cui contraenti sono la compagnia India Port Global Limited (Ipgl) e l’Organizzazione portuale e marittima (Pmo) iraniana. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha concordato con la previsione che il partenariato russo-europeo si fermerà per almeno una generazione, affermando che esistono molte prove di questa affermazione.

Microsoft ha appena annunciato la seconda ondata di giochi di Xbox Game Pass di questo mese di Maggio 2024, rivolti come ogni volta ai giocatori in possesso di una Xbox Series X|S, di un PC e di un dispositivo mobile attraverso Xbox Cloud Gaming. game-experience

Microsoft ha annunciato anche i sei giochi che verranno rimossi da Xbox Game Pass il 31 maggio 2024, con i fan che di conseguenza dovranno affrettarsi per portarli a termine prima della rimozione dal celeberrimo servizio in abbonamento. game-experience

Microsoft ha un supercomputer per addestrare l’AI | Ora 30 volte più grande per Copilot - microsoft ha un supercomputer per addestrare l’AI | Ora 30 volte più grande per Copilot - Durante il Build 2020, microsoft ha annunciato di aver creato un supercomputer in collaborazione con OpenAI. windowsblogitalia

Windows Server 2019: corretti errori del Patch Tuesday di maggio - Windows Server 2019: corretti errori del Patch Tuesday di maggio - Il problema di Windows Server 2019 causava un bug ogni volta che si tentava di installare l’update del Patch Tuesday di maggio 2024. html

Big tech e disinformazione online: la battaglia è persa - Big tech e disinformazione online: la battaglia è persa - In vista delle prossime elezioni europee, il dibattito sulla diffusione di disinformazione online è sempre più acceso. Le grandi piattaforme tech, che dovrebbero svolgere un ruolo primario di contrast ... agendadigitale.eu