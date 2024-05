15 Maggio 2024 – Ancora grave il primo ministro della Slovacchia Robert Fico dopo l’agguato

(Di domenica 26 maggio 2024) Il, è in gravi condizioni all’ospedalecittadina di Banska’ Bystrica, nel centro del Paese e a 200 chilometri dalla capitale Bratislava,essere stato ferito con 5 colpi di pistola sparati al termine di una riunione del governo a Gandlova e aver subito un lungo intervento chirurgico al termine del quale è stato posto in coma farmacologico. L’attentato a colpi di pistola avvenuto oggi contro il premier slovaccoè stato “un atto politicamente motivato” che rischia di far sprofondare il Paese nella “guerra civile“.

Roma, 25 maggio 2024 – “Ho informato Mustafa (il primo ministro palestinese, ndr) che il governo ha disposto nuovi finanziamenti a favore della popolazione palestinese, per un totale di 35 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi a quanto già fatto in risposta alla crisi. ilfaroonline

Il primo ministro palestinese, Mohammad Mustafa, è arrivato a Palazzo Chigi per l'incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sulla facciata di Palazzo Chigi, accanto alle bandiere dell'Italia e dell'Europa, sventola quella della Palestina. liberoquotidiano

Busto Arsizio, 26 maggio 2024 – Migliaia di cittadini albanesi stamattina al Palazzetto e-work Arena di viale Gabardi per l’incontro alle 11 con il primo ministro Edi Rama, l’occasione è il maxi-evento dedicato alla diaspora albanese. ilgiorno

I negoziati su tregua e ostaggi riprenderanno al Cairo martedì - I negoziati su tregua e ostaggi riprenderanno al Cairo martedì - chiedevano un accordo sulla liberazione degli ostaggi e la rimozione del governo del primo ministro Benjamin Netanyahu. Ieri sera i dimostranti avevano marciato lungo Via Begin per unirsi alle ... ansa

Busto Arsizio, festa albanese per l’arrivo del primo ministro Edi Rama e del sindaco di Tirana - Busto Arsizio, festa albanese per l’arrivo del primo ministro Edi Rama e del sindaco di Tirana - Sono stati accolti con gli onori dovuti, nell’e-Work Arena di Busto con balli, canti e tanta allegria: in Lombardia vivono 90 mila cittadini albanesi (foto dai social) ... laprovinciadivarese

Nuova diga, posato (in ritardo) il primo cassone. Ancora dubbi e polemiche sull’opera miliardaria - Nuova diga, posato (in ritardo) il primo cassone. Ancora dubbi e polemiche sull’opera miliardaria - Venerdì la cerimonia con Salvini, ma l'affondamento è stato completato solo ieri sera. Nuove interrogazioni in Parlamento e incognite sugli sviluppi giudiziari ... genova24