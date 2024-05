100 km del Passatore - trionfa Federico Furiani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 26 maggio 2024) Faenza (Ravenna), 26 maggio 2024 – Correre nella notte romagnola alla ricerca del primo, storico, successo, alla prima partecipazione all’altrettanto storica Cento Chilometri del, la cento più famosa del mondo, come l’ha definita lo stesso vincitore, il peruginoche percorre la distanza tra piazza Duomo a Firenze e Piazza del Popolo a Faenza in 7 ore, 10’ e 57’’ superando altri due podisti italiani, Massimo Giacopuzzi dell’Us Dolomitica che, però, arriva in piazza a Faenza staccato di 7’ 23’’ e il bolognese David Colgan, tesserato per l’Atletica Castenaso Celtic Druid che arriva staccato di 15’ 27’’ dal vincitore ma, grazie a questa fantastica performance non solo sale sul podio della Cento ma si aggiudica anche il famoso Trittico di Romagna, ovvero la classifica combinata – per i tempi di gara – di Maratona del Lamone, 50 Chilometri di Romagna e, appunto, la Cento Chilometri del