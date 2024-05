100 km del Passatore 2024 - risultati e classifiche | trionfa Furiani a sorpresa

(Di domenica 26 maggio 2024) Ie ledelle gare maschile e femminile della storica 100km del. Va in archivio tra mille emozioni la quarantanovesima edizione della Firenze-Faenza, che torna dopo la cancellazione dello scorso anno a causa della violenta alluvione che tutti ben ricordano sul territorio romagnolo. Oltre 3000 i runners iscritti fin dalla partenza di Piazza Duomo a Firenze alle ore 15, fino al traguardo di Piazza del Popolo a Faenza, in una gara diretta da Giorgio Calcaterra, atleta simbolo della “Cento” con ben 12 successi consecutivi e il record del percorso, oggi nemmeno avvicinato.

