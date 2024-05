? LIVE! Atalanta-Torino 2-0 | un’ora di gioco - Dea in pieno controllo del match

(Di domenica 26 maggio 2024)2-0 Marcatori: 26? Scamacca, 43? Lookman(3-4-3): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Holm, Pasalic, Koopmeiners, Zappacosta; Lookman, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini A disp. Musso, Rossi, Hien, Bonfanti, Bakker, Ruggeri, Adopo, Mendicino, Miranchuk, El Bilal, Diao.(3-4-1-2): Gemello; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Vojvoda; Ricci; Zapata, Pellegri. All. Juric A disp. Passador, Popa, Djidji, Sazonov, Lovato, Rodriguez, Lazaro, Kabic, Silva, Ciammaglichella, Savva, Okereke, Sanabria, Balcot Arbitro: Sozza Ammoniti: Linetty (58?) perfalloso Espulsi: – Note: 14.839 spettatori, incasso di € 348.932. Recupero tempo: pt 1? I gol 26? 1-0 Scamacca – Il numero 90 nerazzurro riceve spalle alla porta al limite dell’area dopo una bella giocata di De Ketelaere, si gira in un fazzoletto e col destro la mette all’angolino basso.

LIVE Atalanta-Torino 2-0 (51') - Riprende il gioco - LIVE Atalanta-Torino 2-0 (51') - Riprende il gioco - SECONDO TEMPO 5' Buongiorno duro a centrocampo su scamacca, poteva starci anche il giallo qui. 4' Nulla di fatto dalla battuta, il Toro mantiene però il possesso del pallone. torinogranata

