Zilliacus | Aspettavamo Oaktree - ora si procede! Tifosi Inter azionisti

(Di sabato 25 maggio 2024), l’imprenditore ormai in voga per il suo desiderio di acquistare l’, è ritornato a parlare in merito al futuro del club. Club appena rilevato da. IDEA DI FONDO ? Dopo aver parlato a-News.it, l’imprenditore finlandese Thomasparla ancora stavolta a Market Watch: «Stavamo aspettando la conferma ufficiale che tutto era stato completato e chefosse al comando. A questo punto possiamore. L’idea è quella di creare una struttura simile a quella di Bayern Monaco o Real Madrid, alcuni dei più grandi club del mondo. Sto ora esaminando la possibilità di convogliare parte di questi ricavi in ??un fondo che verrebbe coinvolto in un’eventuale offerta per il club. Sarebbe un’offerta combinata da parte della mia società di investimento, XXI Century Capital e Champions Circle. Idiventerebberodel fondo che diventerebbe comproprietario del club.