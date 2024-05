Zhang rompe il silenzio | Non ero pronto a lasciare E poi il messaggio a Oaktree Amate l’Inter

Non smette di far discutere l’uscita di scena dall’Inter di Steven Zhang, dopo la scadenza della restituzione del prestito a Oaktree. Sull’argomento si pronuncia anche Stefano Cecchi. PROBLEMI GRAVI – Stefano Cecchi, ospite della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”, sulla situazione economica dell’ormai ex Presidente dell’Inter Steven Zhang dichiara: «La vicenda del debito Oaktree? Due anni fa prende un prestito da 275 milioni di euro.

inter-news