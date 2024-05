Zhang-Inter - una preghiera e un consiglio a Oaktree! 3 passi da fare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 25 maggio 2024)si è congedato dall’con una lettera rivolta sia a chi ha lavorato al suo fianco in tutti questi anni che ai tifosi e ovviamente ai calciatori. Ma c’è un passaggio in cui l’ormai ex presidente nerazzurro si rivolge direttamente alla nuova proprietà, ovvero, invitandoli a rispettare i valori del club. Quale sarà il primo passo? FEDEISTA – Stevennon è più il presidente dell’da giorno 22 maggio ma solo oggi ha trovato le parole giuste per salutare i suoi collaboratori, Simone Inzaghi, la squadra e tutto il popolo nerazzurro. Una lettera toccante e a tratti struggente, che dimostra quanto in questi sette anni la sua fede nerazzurra sia cresciuta. Non è natoista ma lo è diventato e siamo certi che lo sarà anche tra moltissimi anni. STELLE LUMINOSE – Adesso si apre un nuovo capitolo della storia dell’. Un capitolo che parte certamente sotto una buona stella, o meglio sotto due stelle luminose e brillanti che vanno però alimentate perin modo che non diventino meteore.